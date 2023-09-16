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Tekirdağ'da alkollü maganda polisin yüzüne tükürdü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tekirdağ'da alkollü maganda polisin yüzüne tükürdü!

Tekirdağ Çorlu'da kontrolden çıkarak kazaya karışan alkollü sürücü olay yerinde polisle tartışarak polisin yüzüne tükürdü.

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Kaza, akşam saatlerinde Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Alagül Sokak’ta meydana geldi. Geri hareket eden Y.K. idaresindeki otomobil, önce minibüse sonra çöp konteynerine çarptı. Aracını geri viteste hareket ettirmeye devam eden sürücü, otomobiliyle yoldan çıkarak boş araziye daldı.

Kazada yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine trafik polisi geldi. Kimliğini ibraz etmekte zorluk çıkaran kadın, polisin yüzüne tükürdü. Yapılan kontrollerde sürücü Y.K.’nin 159 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis memuru kendisine mukavemet edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
Geri seyreden otomobilin minibüse ve çöp konteynerine çarptığı kaza anı ise kameraya yansıdı.

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