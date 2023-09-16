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Bu belirtiler varsa hızlı yaypılabilir! İşte Lenfoma kanserinin belirtileri

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bu belirtiler varsa hızlı yaypılabilir! İşte Lenfoma kanserinin belirtileri

Son dönemin sık görülen kanser türlerinden Lenfoma kanseri belirtileri ile dikkat çekiyor. Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, erken teşhisin büyük önem taşıdığını belirtti.

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Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Dünya Lenfoma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, lenfomanın (lenf kanseri) erken teşhisi ve tedavi süreci ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Lenfomanın tedavisinde erken tespite yönelik kabul edilmiş bir tarama metodu bulunmadığını belirten Sarıkaya, lenfoma teşhisi olabilecek belirtilerin bilinmesi ve sağlık kuruluşuna başvurmanın büyük önem taşıyacağını söyledi.

“Yaşlanmak, genel olarak lenfoma için önemli bir risk faktörüdür”

60 yaş üstü kişilerde lenfomanın sık görüldüğünü belirten Sarıkaya, “Vücudumuzun değişik bölgelerinde bulunan ve enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudumuzun direncini sağlayan lenf bezleri, bağışıklık sistemimizin önemli bir bileşenidir. Lenfomalar, lenfoid dokularda doğal olarak bulunan lenfosit adı verilen hücrelerden gelişen kötü huylu lenf bezi hastalıklarıdır."

"Lenfomaya neyin sebep olduğu kesin olarak açıklığa kavuşturulamamış olmakla birlikte araştırmacılar, bazı risk faktörlerini belirlemişlerdir. Risk etkenleri şu şekilde sıralanabilir. Yaşlanmak, genel olarak lenfoma için önemli bir risk faktörüdür ve vakaların çoğu 60 yaş ve üstü kişilerde görülmektedir."

"Genel olarak erkeklerde lenfoma görülme riski kadınlardan daha yüksekse de bazı alt tipler kadınlarda daha sık görülebilmektedir. Lenfomalı birinci derece bir akrabaya sahip olmanın, lenfoma geliştirme riskini artırabileceği kabul edilir" dedi.

Lenfoma belirtileri:

Lenfomanın belirtileri ile ilgili bilgi veren Sarıkaya, "Bacaklarda ve bileklerde şişkinlik, normal olmayan yorgunluk, enerji kaybı, karın ağrısı ve karında şişkinlik, iştah ve kilo kaybı, bitkinlik, gece terlemeleri ve ateş, titreme, baş ağrısı, nefes darlığı, kronik öksürük."

"Maalesef lenfoma için erken tespite yönelik kabul edilmiş bir tarama metodu bulunmamaktadır. Bu nedenle kişilerin lenfoma belirtisi olabilecek belirtileri bilmeleri ve bu belirtileri tespit etmeleri durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurmaları büyük önem taşımaktadır” dedi.

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