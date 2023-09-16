Kırgız çadırları, depremzede vatandaşların yeni yuvası oldu

Depremin vurduğu Hatay’da kurulan 200 Kırgız çadırı, depremzede vatandaşların yeni yuvası oldu.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana geldi. Defne ilçesinde de depremin yaralarını sarmak için çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçede bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken diğer yandan da depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuluyor. Defne ilçesi Koçören Mahallesi’ne inşa edilen 200 Kırgız çadırı, depremzede vatandaşların yeni yuvası oldu. Çadırların içerisine bulunan; televizyon, klima ve buzdolabı depremzedelere ev ortamını bir nebzede olsa hatırlattı.

“Standartlara uygun; kliması, buzdolabı, televizyonu var”

Çadır kentte yaşayan Behzat Akar, Kırgız çadırlarının yaşam standartlarına uygun olduğunu ifade ederek, “Bunlara Kırgız çadırı diyorlar. Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde depremzedeler için bu çadırlar kuruldu. Şuan 15 gündür burada yaşıyoruz. Yaşamımız eskisi gibi olmasa da çadır hayatı nasıl olsun. Standartlara uygun; kliması, buzdolabı, televizyonu var. Yapacak bir şey yok, yaşayacağız. Yeni oluşum, fena değil” dedi.

"Mutfağımız oldu, yemek yapıyoruz"

Çadır kent sakinlerinden Nedime Çolakoğlu, uzun bir zaman sonra kendine ait mutfağı olduğunu ifade ederek, “Rabbime çok şükür yuvamız oldu. Açık da değiliz. Ben beğendim ama eşim çok beğenmedi. Çadırda yaşam güzel, önceden de pamuk zamanı da çadırda yaşardık. Ama bu daha güzel, daha iyi. Mutfağımız oldu, yemek yapıyoruz. Her şey veriyorlar yani” şeklinde konuştu.