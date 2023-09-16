Esad ile ilgili sürpriz iddia: Yönetim şeklini değiştirmek istiyor

İki oğlu ve bir kızı olan Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyerek parlamenter monarşiye geçmek istediği iddia edildi.

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Hürriyet gazetesinin Londra merkezli "Elaph gazetesi"nden aktardığı iddiaya göre, ailesinin güvenliğini garanti altına almak isteyen Beşar Esad, parlamenter monarşiye geçerek, iktidarın da kesintiye uğramadan oğluna geçmesine imkan sağlamak istiyor. 58 yaşındaki Esad'ın iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

Haberde ayrıca, Esad'ın son yıllardaki siyasi tavrı mercek altına alınırken, ülkenin yönetiminde eşi Esma Esad ve erkek kardeşi Mahir Esad'a önemli sorumlulukların devredildiği öne sürüldü.

Elaph gazetesinin bir İngiliz istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Esad ailesinin yüzlerce ton altın ve milyarlarca dolarlık mal varlığına sahip olduğu belirtildi.