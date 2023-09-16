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PKK ini Gara'ya hava harekatı! 31 hedef imha edildi çok sayıda terörist öldürüldü

PKK ini Gara'ya hava harekatı! 31 hedef imha edildi çok sayıda terörist öldürüldü

PKK'nın Kuzey Irak'taki üs bölgelerini en önemlilerinden biri olan Gara, Türk Hava Kuvvetleri tarafından havadan vuruldu. 13-15 Eylül tarihleri arasında yapılan hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi.

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Terör inlerinin en önemlilerinden biri olan Irak'ın kuzeyindeki Gara Kampı'na hava harekatı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 13-15 Eylül'de icra edilen hava harekatında sorumlu düzeyde teröristlerin de içerisinde bulunduğu mağara ve depolardan oluşan 31 hedef imha edildi" denildi. İşte MSB'nin açıklaması....

- PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak Kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 13 ve 15 Eylül 2023'de hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen Hava Harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir.

- İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

- Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

- Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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