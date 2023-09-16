Eris varyantı Türkiye'de! Peki yeniden kapanma olacak mı uzman net cevap verdi!

Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Türkiye'de de görülen yeni Kovid-19 varyantıyla ilgili konuştu. Eris hakkında tedirgin olunmaması gerektiğini belirten Unutmaz, hasta olanların artacağını ancak virüs nedeniyle kapanma olasılığı olmadığını ifade etti.

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Tüm dünyada Kovid-19'un yeni varyantı Eris'in yarattığı tedirginlik sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de de 9 kişide bu virüsün görüldüğünü açıkladı. Virüsün yayılmasıyla yeniden karantinaya alınma gibi bir uygulamanın olup olmayacağı da merak konusu oldu.

Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında faaliyet gösteren, ABD'de Jackson Laboratuvarı Enstitüsü Baş Araştırmacısı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Eris hakkında tedirgin olunmaması gerektiğini açıkladı.

Prof. Dr. Unutmaz, şimdiye kadar 50'den fazla ülkede görülen yeni varyant için şunları söyledi:

"Bir aydır Eris hakkında tedirgin olmamanızı söylüyorum, bu yüzden kapanma olasılığı falan yoktur. Eris varyantı tabii ki Türkiye’de de görülecek, şaşılacak durum değil. Hasta olanlar biraz artacak, lakin Kovid artık hayatımızın parçası, grip ve birçok diğer virüsle olduğu gibi."