BIST 7.962
DOLAR 26,98
EURO 28,81
ALTIN 1.669,39
HABER /  POLİTİKA

Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!

Fatih Portakal 'yanar döner bir parti zaten' dedi! İYİ Partililer küplere bindi!

Sözcü TV ana haberi sunan Fatih Portakal, Mart 2024 seçimlerinde her ilde aday çıkacağını ilan eden İYİ Parti'ye ateş püskürmeye devam ederken, İY Partilileri çıldırtacak açıklamalarına devam ediyor. Önceki gün "Siz rahat olun Meral Akşener 2 gün sonra yanaşmaya başlayacak" diyen Fatih Portakal dün de "İYİ Parti Yanar döner bir parti zaten" dedi. İYİ Parti'den "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabası" cevabı geldi.

Abone ol

Gazeteci Fatih Portakal'ın siyasetin açık açık taraf tutan ve eleştiri ile hakareti birbirine karıştıran yayınları devam ediyor. İYİ Parti'nin tüm şehirlerde kendi adayını çıkarma kararına yönelik ağır eleştiriler getiren Fatih Portakal ile İYİ Parti yönetimi birbirine girdi.

Fatih Portakal dün Ana Haber bülteninde İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde aday çıkarma kararıyla ilgili yorumları İYİ Parti'lileri kızdırdı. Fatih Portakal'ın konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Hep diyorum zaten yanar döner bir parti

"İY Parti'ye hiç kimse de güvenmez. Hiç kimse de gitmez. Zaten hep diyorum zaten yanar döner bir partiden bahsediyorum. Güvenmiyorum İYİ Parti'ye de. O 81 il kararına da çok fazla itibar etmiyorum. İletişim yolu bulacaklardır diye tahmin ediyorum."

Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu...

Portakal'ın bu sözlerine sosyal medyadan yanıt veren İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, ünlü gazeteciye "Küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır" ifadelerini kullandı. Poyraz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük

"Basın, ifade ve düşünce özgürlüğü tamam. Eleştiri karşısında eleştiriye tahammül de siyasi sorumluluğun parçasıdır. O da tamam. Aşağıdaki video ise küstahlık, hadsizlik ve kompleks dolu bir siyaset mühendisliği çabasıdır. Biz bu filmi seçimlerden önce de gördük."

Mesleki ahlak yoksunu bu zat...

"Ekranda kamusal bir görev yerine getirdiğini unutup dönemsel kariyer planlaması yapan bu hadsiz İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’i , yöneticilerini, teşkilatlarını, oy veren seçmenini aşağılama cüreti göstermiştir. Mesleki ahlak yoksunu bu zat bizim nazarımızda şerefli basınımızın bir mensubu değil siyaseti dizayn etmeye çalışan bir aparattır." 

Önceki gün de "2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak' demişti

İYİ Parti'nin kararını önceki günkü Sözcü TV Ana Haber'de değerlendiren Fatih Portakal, "CHP de İY Parti de ittifaksız seçimi kazanamayacaklarını biliyor. Matematik ortada. Bakmayın siz Meral Akşener'e filan. İki gün sonra o zaten dönüş yapacak. O şimdi pazarlık masasına eli güçlü oturmak için isimler sunuyor. CHP'yi oturtmak için isimler sunuyor." demişti.
"İYİ Parti, Koray Aydın'ı Ankara'dan, Ümit Özlale'yi İzmir'den, Buğra Kavuncu ya da Bilge Yılmaz'ı İstanbul'dan aday gösteririm diyor" diyen Fatih Portakal şöyle devam etti: "Siz rahat olun. Akşener 2-3 gün sonra yanaşmaya başlayacak. Çünkü yapması mümkün değil, matematik ortada. İki Parti ittifaka gitmezse büyükşehirleri almaları mümkün değil..."

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek 10 ayrı suçtan sabıkalı ismi danışman yaptı! 'Ahlakı ve örnek hareketleriyle...'
Doğu Perinçek 10 ayrı suçtan sabıkalı ismi danışman yaptı! 'Ahlakı ve örnek hareketleriyle...'
Resmi Gazete'de yayınlandı! 500 komiser adayı alınacak! İşte aranan şartlar
Resmi Gazete'de yayınlandı! 500 komiser adayı alınacak! İşte aranan şartlar
Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü
Ankara'da eski koca dehşeti! Eşini bıçakladı yanındaki erkeği tabancayla öldürdü
Camide içki içip fotoğrafını '3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse' diye paylaşmıştı! Bulundu
Camide içki içip fotoğrafını '3200 cami içinde hangisi olduğunu bulabilirlerse' diye paylaşmıştı! Bulundu
Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri nelerdir?
Eris varyantı (Eris virüsü) belirtileri nelerdir?
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı
Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı
Gökhan Töre resmen Konyaspor'da
Gökhan Töre resmen Konyaspor'da
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 hedefini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 hedefini açıkladı
İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı
İYİ Partili Ümit Özlale'den muhalefete 'iş birliği' mesajı
NTV'nin ünlü hava durumu sunucusu Gökhan Abur hayatını kaybetti
NTV'nin ünlü hava durumu sunucusu Gökhan Abur hayatını kaybetti
Kocaeli'nde korkunç olay! Başı, el ve ayakları olmayan vücut...
Kocaeli'nde korkunç olay! Başı, el ve ayakları olmayan vücut...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası programında konuştu