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Malatya'da hasarlı 9 bina kontrollü şekilde aynı anda yıkıldı

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'da 15 katlı 9 ağır hasarlı bina, eş zamanlı patlayıcılar kullanılarak yıkıldı. Bu kontrollü yıkımın ardından büyük bir toz bulutu oluştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma uğrattığı Malatya'daki ağır hasarlı 15 katlı 9 bina eş zamanlı patlayıcı kullanılarak yıkıldı. 

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle 36 binden fazla binanın ağır hasar aldığı kentteki 6 bin civarında binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Kentteki düşük katlı binalar iş makineleriyle, yüksek katlı binalar ise patlayıcı yardımlarıyla yıkımı yapılıyor.

Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'ndeki 15 katlı 9 binanın yıkımında ise patlatma yöntemi kullanıldı.

Uzman ekiplerce 1660 kilogram patlayıcı ile 30 bin kapsülün kullanıldığı ve geniş güvenlik güvenliğinin alındığı binalar, komutun verilmesiyle saniyeler içerisinde eş zamanlı yıkımı yapıldı.

Yıkımın ardından alanda yüksek toz bulutları oluştu.

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