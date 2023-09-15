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Çorum'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da jandarmadan kaçak sigara operasyonu!

Çorum'da jandarma ekiplerinin şüpheli bir ikamete düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, il merkezinde yapılan çalışmalarda, bazı şahısların ikamet kaçak sigara sararak sattığı bilgisine ulaşıldı. Adli makamlardan alınan izin ile söz konusu eve operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 7 bin 320 adet içi tütün doldurulmuş kaçak makaron sigara, 44 bin 200 adet boş makaron, 14 bin 500 adet şeffaf sigara paketleme poşeti, 23 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik sigara sarma makinası, 3 adet hava kompresörü, 7 adet ecstacy uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparat ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaçak sigaralar ile diğer malzemelere el koyan polis ekipleri, 4 şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun maddesine muhalefet etmek suçundan adli işlem başlattı.

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