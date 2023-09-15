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Adıyaman'da feci kaza!Motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da feci kaza!Motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı

Adıyaman'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Ahmet D., idaresindeki 02 ADU 044 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hanım Ç’ye çarptı.

Meydana gelen kazada yaya Hanım Ç., ile motosiklet sürücüsü Ahmet D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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