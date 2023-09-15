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Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti

Trabzonspor, Alanyaspor'dan Umut Güneş'i transfer etti

Corendon Alanyaspor'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş Trabzonspor'a transfer oldu.

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Corendon Alanyaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Umut Güneş’in Trabzonspor Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Hizmetlerinden dolayı Umut Güneş’e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor ise yaptığı açıklamada "Profesyonel futbolcu Umut Güneş'in, Kulübümüze transferi konusunda Alanyaspor ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Alanyaspor ile 30 maça çıktı. 2 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran genç oyuncu, 1 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Trabzonspor'dan 'hoş geldin' paylaşımı:

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