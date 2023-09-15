Ordu'da sahte hemşire, hastanede suçüstü yakalandı!

Ordu'nun Ünye İlçe Devlet Hastanesinin acil servisinde hemşire kıyafeti girerek dolaşan bir kadın, personelin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

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Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde mor renkte hemşire kıyafeti giyerek geceleri dolaşan bir kadın, diğer personel tarafından fark edildi. Kadının sahte hemşire olduğunun anlaşılması üzerine hastane yönetimi harekete geçti.

Yapılan incelemeler üzerine hastane güvenlik kameralarına yakalanan kadının farklı tarihlerde 6-7 kez burada bulunduğu anlaşıldı. Kayıtlara göre hastanenin bekleme salonunda koltuklarda oturduğu, geceleri acilde yaklaşık 1 saat vizitede dolaştığı tespit edildi.

Bunun üzerine hastane yönetimi, Ünye Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ordu İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili inceleme başlattı.

Hemşire kıyafeti giyerek hastanede dolaşan kadının sosyal medya hesaplarında “Rabia Yılmaz” ismini kullandığı, ancak ismin gerçek olup olmadığının henüz tespit edilemediği öğrenildi.