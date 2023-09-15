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54 yaşındaki hastanın karnından dev tümör çıkarıldı!

54 yaşındaki hastanın karnından dev tümör çıkarıldı!

Batman İluh Devlet Hastanesinde 54 yaşındaki hastanın karnında bulunan dev tümör başarıyla çıkarıldı.

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Kanama şikayeti nedeniyle dış merkeze başvuran 54 yaşındaki hasta şikayetlerinin gerilememesi üzerine arayışa girmiş. İluh Devlet Hastanesi Kadın Doğum Polikliniğine başvuran hastayı muayene eden Op. Dr. Celal Cengiz, yapılan tetkikler neticesinde sağ overde yaklaşık 140x120 milimetre çapında yoğun içerikli kitle tespit etti.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Celal Cengiz, "54 yaşındaki hastamız bize başvurduğunda çok acı çekiyordu. Acil bir şekilde yapılan tetkiklerin ardından tümör tespit edildi. Ameliyat kararı alındı. 3 saat süren ameliyatın ardından tümür başarıyla alındı. Hastamız çektiği acıdan kurtuldu. Ameliyatın başarılı geçmesi hem hastamızın hem bizi mutlu etti" dedi.

Hastanedeki tedavi sürecinin ardından eski sağlığına kavuşan hasta taburcu edildi.

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