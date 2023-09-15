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Bursa'da alkollü saldırgan tramvaya kurşun yağdırdı! Zanlı polisten kaçamadı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'da alkollü saldırgan tramvaya kurşun yağdırdı! Zanlı polisten kaçamadı

Bursa Osmangazi'de alkollü bhalde yolda yürürken seyir halindeki tramvaya kurşun yağdıran şahıs daha sonra kaçmıştı. Polis ekiplerinin detaylı aramaları sonucunda saldırgan yakalandı.

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9 Eylül’de merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen Bilal K. (40) alkolün etkisiyle yanında taşıdığı tabancasını çekip seyir halinde olan travmaya ateş açtı.

Tramvayın camına isabet eden kurşun şans eseri kimseye gelmedi. Vatmanın durumu farketmesiyle polis ekibi çağrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüpheliyi titizlikle çalışarak yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal K., ‘olası adam öldürmeye teşebbüsten’ adliyeye sevk edildi. Kimsenin akıl sır erdiremediği görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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