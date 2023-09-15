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Ford, Stellantis ve General Motors işçileri greve gidiyor!

Ford, Stellantis ve General Motors işçileri greve gidiyor!

ABD'nin Detroit eyaleti ve çevresinde bulunan otomobil üreten 3 farklı fabrikada çalışan yaklaşık 13 bin işçi, maaş anlaşmazlığı nedeniyle sendika tarihinde ilk kez birlikte greve gitti.

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"United Auto Workers" isimli sendikanın üyesi olan ve General Motors, Ford ve Stellantis'in fabrikalarında çalışan yaklaşık 13 bin işçi, sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa, hep birlikte greve gitme kararı aldı.

Söz konusu çalışanlar dün gece yarısı sona eren sözleşmelerinin yenilenmesi için maaş artışı konusunda fabrika yöneticileri ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçmesi üzerine bu karara vardı.

Grevin uzun sürmesi halinde tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarından endişe ediliyor.

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