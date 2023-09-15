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Anadolu Isuzu Fransa pazarında büyüyor

Anadolu Isuzu Fransa pazarında büyüyor

Anadolu Isuzu, 2015 yılından 2022 sonuna dek Fransa'ya 1.200 adetten fazla otobüs ve midibüs teslimatı gerçekleştirerek bu yılın 7 ayında pazar payını yüzde 9'a yükseltirken, bu alanda Fransa'daki en başarılı 3 oyuncudan biri olmayı başardı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlardaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak, yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlıklarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz araçlar tüm dünyada her geçen yıl daha fazla tercih ediliyor, yurt dışı satışlarımız ve teslimatlarımız artan ivmeyle sürüyor. Anadolu Isuzu olarak, 20 yıla yakın süredir midibüs segmentinde ihracat şampiyonu unvanını elimizde bulundurmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Gebze Çayırova'daki üretim tesislerimizde ürettiğimiz araçlar bugün 45 ülke yollarında ulaşım hizmetlerinde etkin olarak kullanılıyor. Bu pazarlara toplam 35 değerli distribütörümüz aracılığıyla ulaşıyoruz. Başarımızda doğru distribütörlerle çalışmamızın büyük rolü var. Distribütörlerimiz, sadece araç satışıyla değil, satış sonrası hizmetlerdeki yatırımları ve başarıları ile ihracat pazarlarında Isuzu markasına olan güvenin temelini oluşturuyor.

Bu yılın ilk 7 ayı içerisinde gerçekleşen satışlarla payımızı yüzde 9 düzeyine taşıdığımız ve sektördeki ilk 3 oyuncu arasında yer aldığımız Fransa da bizim için en öncelikli pazarlardan biri konumunda. Söz konusu başarının elde edilmesinde 2015 yılından itibaren Fransa distribütörümüz olan Fast Concept Car sürdürdüğümüz örnek nitelikteki iş ortaklığımızın son derece önemli katkıları bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Fransa'da olduğu gibi diğer yurt dışı pazarlarda da yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz."

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