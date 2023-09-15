Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'a zam yaptı! Tecrübeli hocanın yeni maaşı belli oldu

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor. Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı ekipte unutulmaz başarılar elde eden Buruk'un yeni sözleşmesinden kazanacağı maaş da ortaya çıktı.

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Dursun Özbek ve yönetiminin göreve gelmesinin ardından Domenec Torrent ile yollar ayrılmış ve Okan Buruk'un Galatasaray'ın yeni teknik direktörü olmuştu. Genç teknik adam 2022-2023 sezonunda rekorları altüst ederek Galatasaray'ı 23. kez Süper Lig'in zirvesine taşımıştı.

Bu sezona da başarılı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekipte Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor. Başarılı teknik direktöre ciddi bir zam da yapılacak.

Skorer geçtiğimiz gün Galatasaray'la kısa sürede unutulmaz başarılar yakalayan teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesi uzatmaya hazırlandığını duyurmuştu. Skorer'in edindiği bilgiye göre sarı-kırmızılı idareciler Okan Buruk'un sözleşmesini 1 yıl daha uzatacak.

"Bizim için para ikinci planda" demişti

Geçtiğimiz gün yeni sözleşme hakkında konuşan Okan Buruk, "En büyük hayalim G.Saray'ın teknik direktörü olmaktı. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Bizim için maddiyat her zaman ikinci planda gelir. Galatasaray'ın başarısı ise birinci planda olur" ifadelerini kullandı.

Yeni maaşı belli oldu

Takvim'de yer alan habere göre son olarak yıllık 20 milyon TL kazanan 49 yaşındaki teknik adamın kontratında 1 yıllık sözleşme uzatma opsiyonu bulunuyordu. Geçen sezon mutlu sona ulaşan Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Buruk'un kontratı 2024 yılına kadar uzatıldı. Söz konusu kontratın uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirildi. Okan Buruk'a kulüp tarafından ödenecek yeni maaş 35 milyon TL olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'de 3 maç oynayan Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. 5. haftaya 7 puanla 3. sırada giren Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.