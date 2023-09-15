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İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de "S plaka" mağdurlarından "yarı çıplak" eylem

İZMİR'de, "S plaka" ihalesinin iptali nedeniyle mağdur olduklarını iddia eden bir grup esnaf, Büyükşehir Belediyesi önünde yarı çıplak protesto eylemi yaptı.

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Kemeraltı Çarşısı'ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan gruptakiler kıyafetlerinin üst kısımlarını çıkarıp pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Can Dağdeviren, Belediyenin 2020'deki ihale sonucuna göre 286 kişinin "S plaka" satın aldığını hatırlattı.

İhaleden yaklaşık 3 ay sonra plakaların iptal edildiğini aktaran Dağdeviren, "İptal nedeniyle Belediyeden paramızı alamadık. Daha sonra ikinci ihaleye girip bu plakaları aldık. Yaklaşık 2 yıl sonra açılan bir dava sonuçlandı. Bu dava sürecinde Belediye bize hiçbir şekilde bilgi vermedi. Belediyenin internet sitesinden 'S plakalı esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.' dediler. O zaman cumhurbaşkanı seçim süreci vardı. Biz paranın değil plakalarımızın peşindeyiz." diye konuştu.

Belediyeden kendilerine "Biz sizin işinizi çözemiyoruz, iktidar partisi çözsün." dendiğini öne süren Dağdeviren plakaları alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

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