Kırıkkale'de büyük kaçak sigara operasyonu!

Kırıkkale Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak tütün, makaron, elektronik sigara ve tabanca ele geçirildi. Konuyla ilgili 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, elektronik malzeme ve tütün kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinde yapılan operasyonda 21 adet elektronik sigara, 6 bin makaron, 50 paket elektronik sigara tütünü, 23 adet akıllı kol saati, sigara sarma makinesi, 4 adet tabanca ve 17 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.