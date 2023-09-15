Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu! 514 adet kenevir bitkisi ele geçirildi

Tekirdağ Şarkoy ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 514 adet kenevir bitkisi ve 1 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Tepeköy Mahallesi Çengeldere mevkiinde kenevir ekimi yapildiğinin tespiti üzerine jandarma komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirtilen bölgede yapılan aramada kenevir bitkisinin olduğu tespit edilerek alanda 514 adet kök kenevir, 900 gram kubar esrar, ile kenevirlerin sulaması amacıyla kullanılan 1500 metre uzunluğunda damlama boruları ile çeşitli alet ve edevat tespit edilerek el konuldu.

Şüpheli İ.G'nin ikametinde de yapılan aramada 4 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şahıs adlı makamlara çıkarılmak üzere gözaltında alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.