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2004'te çalınan 136 parça çini İstanbul'da bulundu

2004'te çalınan 136 parça çini İstanbul'da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan 136 parça çininin İstanbul Sarıyer'de bulunduğunu duyurdu. Bakanlık, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sayesinde çalınan eserlerin geri döndürülmesinde başarılı olduğunu belirtti.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarihten günümüze miras ecdat yadigarlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı. Bu çerçevede, yurt dışına kaçırılan 131 parça eserin 2002 yılından bu yana geri getirildiği belirtildi. 2002 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kaçakçılıkla Mücadele Bürosu oluşturuldu ve bu tarihten itibaren çalınma olaylarının büyük ölçüde engellendiği ve çalınan eserlerin geri alınması için titizlikle çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki taşınır kültür varlıkları arasında vakıf müzelerindeki eserler, vakıf kayıtlar arşivindeki vakfiyeler ve diğer arşiv belgeleri, kütüphanelerde bulunan el yazmaları ve değerli matbu yayınlar, vakıf abidelerinin tamamlayıcı parçası olan süsleme unsurları ile cami ve mescitlerde bulunan teberrükat eşyalarının yer aldığı belirtildi.

Son olarak, açıklamada Diyarbakır Ali Paşa Camisi'nden çalınan çinilerin İstanbul Sarıyer'de ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı. 136 parça çinin, 1534-1537 yıllarında dönemin Diyarbakır Valisi Ali Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ali Paşa Camisi'ne ait olduğu ifade edildi. Restorasyon kapsamında tekrar yerlerine yerleştirilecek olan çiniler, Ali Paşa Camisi'nin tarihi dokusunu ve mimarisini yeniden yansıtacak.

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