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ESK küçükbaş karkasta ihracat yetkisinin kullanılmayacağını bildirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
ESK küçükbaş karkasta ihracat yetkisinin kullanılmayacağını bildirdi

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum oluşmadığı için küçükbaş karkasta ihracat yetkisi kullanılmayacağını belirtti.

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Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum oluşmadığı için küçükbaş karkasta ihracat yetkisi kullanılmayacağını belirtti.

ESK'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kırmızı et piyasasının regülasyonu çalışmalarımız kapsamında, Ticaret Bakanlığından 2023 sonuna kadar alınmış bir küçükbaş karkas eti ihracat yetkisi olmakla beraber, piyasa fiyatlarında müdahale gerektirecek bir durum oluşmadığı için ihracat yetkisi kullanılmayacaktır."

Açıklamada, piyasa fiyatlarının yakından takip edildiği, hem üreticiyi hem tüketiciyi gözetecek uygulamalara bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edileceği bildirildi.

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