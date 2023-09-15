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Diyanet'ten 'kira' hutbesi! Hem kiracıya hem ev sahibine uyarı gibi fetva

Diyanet'ten 'kira' hutbesi! Hem kiracıya hem ev sahibine uyarı gibi fetva

DİYANET İşleri Başkanlığı bugün tüm camilerde okunacak cuma hutbesini kiracı-ev sahibi kavgalarına ayırdı. "Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz" denilen hutbe, "İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez" fetvası verildi.

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Diyanet, bugün Türkiy'Deki tüm cailerde okunması için hazırladığı fetvada ev sahibi ve kiracılara fahiş fiyat artışları ve düşük kira ödeme konusunda uyarılarda bulundu. "Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz" denilen hutbede kiracılar da "İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez" diye uyarıldı. İşte hutbenin o bölümü:

- Mümin, servet ve malın esiri olamaz. Rızkına kimsenin hakkını bulaştıramaz. Kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez.

- Mümin, daha fazla kazanç elde etmek için temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz talep dengesini bozarak bir malı değerinden fazlaya satamaz.

- İnsanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve işyerini boş bırakıp fiyatları yükseltemez. Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez.

- Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’in لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ hadis-i şerifine göre kimseye kasten zarar verilemez; zarara, zararla karşılık da verilemez.

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