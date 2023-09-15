CHP'de kurultay tarihi belli oldu! Özgür Özel açıkladı! 'Şimdilik istifa etmiyorum'

Bugün CHP Genel Merkezi'nde saat 14:00'te düzenleyeceği basın toplantısında genel başkan adaylığını açıklayacak olan Özgür Özel, CHP'nin kurultay tarihini açıkladı. "5 Kasım uygundur" diyen Özgür Özel, aday olduktan sonra CHP Grup Başkanlığı görevinden istifa etmeyeceğini de duyurdu.

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Bugün genel başkanlık adaylığını resmi olarak açıklaması beklenen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay tarihi için, "5 Kasım uygundur" dedi. Görevinden istifa edip etmeyeceği sorusuna da yanıt veren Özel, şimdilik istifa etmeyeceğini söyledi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adaylığını bugün saat 14.00'de gerçekleştireceği basın toplantısıyla duyuracak.

CHP kurultayı 5 Kasım'da yapılacak

Özgür Özel, basın toplantısı öncesinde Halk TV'ye açıklamalarda bulundu. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programında Özel'in söylediklerini aktardı. Özel, CHP kurultay tarihini resmi olarak açıklayarak, "5 Kasım partimiz için hepimiz için uygundur" dedi.

İstifa sorusuna yanıt verdi

Öte yandan görevinden istifa edip etmeyeceği merak edilen Özel, sorumluluklarından ve görevinden şimdilik istifa etmeyeceğini aktardı.