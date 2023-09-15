Uzmanı 'Her Şeyin Başı Sağlık'ta açıklıyor! En sık görülen eklem hastalıkları...

Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık isimli programa bu hafta Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Hakan Sofu konuk oldu.

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Nazlı Özışık, her Pazartesi Çarşamba ve Cuma günleri Memorial hastaneleri doktorlarını, Her Şeyin Başı Sağlık isimli programına konuk alıyor. Bu haftanın konuğu Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Doç. Dr. Hakan Sofu oldu.

Nazlı Özışık ile Her Şeyin Başı Sağlık isimli programda ''Vücutta eklem kireçlenmesi en çok hangi eklemleri etkiler, diz eklem ağrılarının gençlerde en sık sebepleri nelerdir, omuz ekleminde kas yırtığı nasıl oluşur?'' gibi pek çok önemli konu masaya yatırıldı.

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