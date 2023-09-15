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Kurtköy TEM otoyolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kurtköy TEM otoyolunda 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 2 yaralı

İstanbul Kurtköy TEM otoyolunda kontrolden çıkan 4 otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 YD 014 plakalı Mercedes marka otomobilin sürücüsü Yusuf Yıldız, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 4 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken, kazaya karışan araçlarda bulunan Yasemin Baytur ve Nermin Alanta yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin kazaya karışan araçları yoldan kaldırma çalışmasının ardında trafiğe kapanan yolun tek şeridi kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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