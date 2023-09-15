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Depremzedelere iğrenç tuzak! 'Kiralık ev' vaadiyle kandırıp...

Depremzedelere iğrenç tuzak! 'Kiralık ev' vaadiyle kandırıp...

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Mersin'e gelen depremzedeleri 'kiralık ev' vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u yapılan şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda bir miktar sentetik ecza, çok sayıda kredi kartı, doküman ve dijital materyal ele geçirilirken adreste bulunamayan 3 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, internet üzerinden 'kiralık ev' vaadiyle kapora aldıkları ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Mersin'e gelen depremzedeleri dolandırdığı öne sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, aralarında kentte yaşayan vatandaşların da bulunduğu çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur ettiği belirlenen 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Günün erken saatlerinde dron destekli düzenlenen operasyona 150 polis katıldı.

Eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Operasyonda 10 zanlı yakalandı, adreslerde bir miktar sentetik ecza, çok sayıda kredi kartı, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Adresinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

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