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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 23 terör örgütü mensubu yakalandı

EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 23 zanlı gözaltına alındı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 23 terör örgütü şüphelisi yakalandı.

Zanlılardan 20'sinin FETÖ, ikisinin PKK, birinin de DEAŞ üyeliği suçundan arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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