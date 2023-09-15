Çorum'da korkunç olay! 4 erkek bir kadını önce dövdü sonra da tecavüz etti

ÇORUM’un İskilip ilçesinde bir kadın, 4 kişi tarafından önce dövüldüğünü sonra da hepsinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek jandarmaya başvurdu.

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S.G. jandarma karakolunda verdiği ifadede, kendisini darbedip tecavüzde bulunduğunu iddia ettiği A.K’yi daha öncede tanıdığını belirterek, gittiği bağ evinde A.K tarafından önce darp edildiğini sonrada içlerinde A.K.'nin de bulunduğu M.A, H.Ş, ve M.S olmak üzere 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını iddiasında bulundu.

3 gün boyunca 'tehdit' ettiler

T24'ün haberine göre, yine bu kişiler tarafından darp ve tecavüze uğradıktan sonra ölümle tehdit edildiğini iddia eden S.G, jandarmaya verdiği ifadede, “Olay sonrası üç gün boyunca A.K ve M.A., bunları başkasına anlatırsan seni İskilip’te yaşatmayız, vururuz diyerek baskı kurup tehdit ettiler” diye konuştu.

'Dövmedik' alkol aldık...

S.G.’nin şikayeti sonrası jandarma M.A, H.Ş, A.K ve M.S.’yi gözaltına aldı. S.G’nin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan M.A, H.Ş, A.K ve M.S, kendilerine atılı suçlamaları kabul etmezken, S.G ile bağ evinde sadece alkol aldıklarını, darp ve tecavüz fiilinde bulunmadıklarını ileri sürdüler.

Hepsi serbest bırakıldı

Sanıklar ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, davanın ilk duruşmasının 21 Eylül 2023 tarihinde görüleceği öğrenildi.