BIST 8.064
DOLAR 26,98
EURO 28,79
ALTIN 1.663,27
HABER /  GÜNCEL

Çorum'da korkunç olay! 4 erkek bir kadını önce dövdü sonra da tecavüz etti

Çorum'da korkunç olay! 4 erkek bir kadını önce dövdü sonra da tecavüz etti

ÇORUM’un İskilip ilçesinde bir kadın, 4 kişi tarafından önce dövüldüğünü sonra da hepsinin tecavüzüne uğradığını iddia ederek jandarmaya başvurdu.

Abone ol

S.G. jandarma karakolunda verdiği ifadede, kendisini darbedip tecavüzde bulunduğunu iddia ettiği A.K’yi daha öncede tanıdığını belirterek, gittiği bağ evinde A.K tarafından önce darp edildiğini sonrada içlerinde A.K.'nin de bulunduğu M.A, H.Ş, ve M.S olmak üzere 4 kişi tarafından tecavüze uğradığını iddiasında bulundu.

3 gün boyunca 'tehdit' ettiler

T24'ün haberine göre, yine bu kişiler tarafından darp ve tecavüze uğradıktan sonra ölümle tehdit edildiğini iddia eden S.G, jandarmaya verdiği ifadede, “Olay sonrası üç gün boyunca A.K ve M.A., bunları başkasına anlatırsan seni İskilip’te yaşatmayız, vururuz diyerek baskı kurup tehdit ettiler” diye konuştu.

'Dövmedik' alkol aldık...

S.G.’nin şikayeti sonrası jandarma M.A, H.Ş, A.K ve M.S.’yi gözaltına aldı. S.G’nin şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan M.A, H.Ş, A.K ve M.S, kendilerine atılı suçlamaları kabul etmezken, S.G ile bağ evinde sadece alkol aldıklarını, darp ve tecavüz fiilinde bulunmadıklarını ileri sürdüler.

Hepsi serbest bırakıldı

Sanıklar ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, davanın ilk duruşmasının 21 Eylül 2023 tarihinde görüleceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
Ücretli çalışan sayısı temmuzda arttı
Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Bingöl'de feci kaza! kamyon ve tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı
Merkez Bakası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti! Yüzde 59,46'dan yüzde 67,22'ye çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Elon Musk ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde Elon Musk ile görüşecek
İstanbul'a gelen THY uçağında ceset bulundu! Cevap bekleyen sorular var
İstanbul'a gelen THY uçağında ceset bulundu! Cevap bekleyen sorular var
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler belli oldu
Ağustos ayı konut satışları açıklandı bir önceki aya göre arttı
Ağustos ayı konut satışları açıklandı bir önceki aya göre arttı
İki yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!
İki yaşındaki çocuğun midesinden çıkanlar dehşete düşürdü!
Ellerini arkadan bağlayıp yayaladadaki çadırında öldürdüler!
Ellerini arkadan bağlayıp yayaladadaki çadırında öldürdüler!
Dudak uçuklatan fiyat! Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı açık artırmada satıldı
Dudak uçuklatan fiyat! Prenses Diana'nın ikonik koyunlu kazağı açık artırmada satıldı
Denizli'de korkunç olay! Ayaklarını döverbiçere kaptırdı
Denizli'de korkunç olay! Ayaklarını döverbiçere kaptırdı
Kocaeli'de işçi servisi yol kenarındaki yayaları ezdi! Ölenler ve yaralılar var
Kocaeli'de işçi servisi yol kenarındaki yayaları ezdi! Ölenler ve yaralılar var