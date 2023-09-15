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Denizli'de korkunç olay! Ayaklarını döverbiçere kaptırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Denizli'de korkunç olay! Ayaklarını döverbiçere kaptırdı

Denizli Tavas'ta ayçiçek hasadı esnasında tarlada biçerdövere ayaklarını kaptıran şahıs hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan şahıs hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

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Kaza, Tavas’ın Sofular Mahallesi’nde bulunan tarlada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ayçiçeği tarlasında hasat yapıldığı esnada biçerdövere yaklaşan Barış Can Ç., dengesini kaybederek biçerdöverin helezyon bölümüne ayaklarını kaptırdı.

Çığlık seslerini duyan çevredeki vatandaşlar gencin yardıma koşarak, çalışan makineyi durdu. Çetin kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine hızlıca giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tavas İtfaiye Şubesi ekibi, helezyona ayakları sıkışan genci kurtarmak için çalışma başlattı.

Sağlık ekibinin de müdahalesi ile genç iki ayağı ampute olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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