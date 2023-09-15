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Eris varyantı Türkiye'ye de girdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 9 kişide görüldü

Eris varyantı Türkiye'ye de girdi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 9 kişide görüldü

Dünyada yeniden kapanma korkusu yaşatan koronavirüsün Eris varyantı Türkiye'de de görüldü. Sağlık bakanı Fahrettin koca, ülke genelinde 9 kişide 'Eris' varyantı tespit edildiğini açıkladı...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada endişe ile takip edilen koronavirüsün 'Eris' varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. "Endişe konusu sayılmayacak bi gelişme" diyerek 9 kişide Eris varyantı tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

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