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ABD'den beş Türk şirketine yaptırım 150'den fazla kişi hedef alındı 18 aydır uyardık açıklaması

ABD'den beş Türk şirketine yaptırım 150'den fazla kişi hedef alındı 18 aydır uyardık açıklaması

ABD yönetimi, beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın ambargoları delmesine ve Moskova’nın Ukrayna’ya karşı savaşına yardımcı olma suçlamalarıyla yaptırım koydu.

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Yeni açıklanan geniş kapsamlı yaptırımlarda, 150’den fazla kişi ve şirket hedef alındı.

ABD ve müttefikleri, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Rusya’ya karşı ambargolar koydu.

Rusya’nın işgalinden sonra, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adayemo’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ABD’li yetkili, Türk şirketlerinin Rusya’nın ambargoları delmesine yardımcı olmasını önlenmesi için Türkiye’ye ziyaretlerde bulundu.

"18 aydır risk oluşturduğunu anlattık"

BBC Türkçe'nin haberine göre  Reuters Haber Ajansına konuşan üst düzey bir ABD Hazine Bakanlığı Yetkilisi “Son 18 aydır Türk hükümetiyle ve özel sektörle kaygılarımızı paylaştık ve ambargo koyduklarımızla iş yapmalarının önemli bir risk oluşturduğunu anlattık” dedi.

Ankara’dan ise henüz bir açıklama gelmedi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi şirketlerine yaptırım koyulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu şirketlerin Rusya’nın “Ukrayna’daki saldırgan savaşını mümkün kılan, çok ihtiyaç duyduğu ikili kullanımlı ürünleri ithalde dayandığı şirketler arasında olduğu" iddia edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Denkar Gemi İnşaat şirketine de, Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı gemilere tamir hizmeti vermesi nedeniyle yaptırım konulduğunu bildirdi.

"İsveç’in NATO’ya girişini etkileyeceğini sanmıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Türkiye merkezli tersane şirketi ID Gemi Ajansı ve sahibi İlker Doğruyol’u hedef aldı. Yaptırım getirilen bir diğer şirket de ABD ve Avrupa menşeili gemi elektroniği parçalarını Rus şirketlere satmakla suçlanan CTL Limited.
Washington, yaptırımların İsveç’in NATO üyeliğini olumsuz etkilemesinden kaygı duymadıklarını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller “NATO üyeliğinin İsveç için önemli olduğu, mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesi gerektiğin mesajını iletmek için onlarla birlikte çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunun olacağı yönündeki güvencelerine de büyük değer veriyoruz” dedi.
Miller ayrıca “Bu iki konunun bağlantılı olduğunu da düşünmüyoruz ve bu ambargoların İsveç’in NATO’ya girişini etkileyeceğini sanmıyoruz” diye de konuştu.

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