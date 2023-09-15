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Galatasaray KAP'a bildirip duyurdu: Resmi görüşmelere başlanmıştır

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Galatasaray KAP'a bildirip duyurdu: Resmi görüşmelere başlanmıştır

 Galatasaray, Alman ekibi Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki Eyüp Aydın için görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alman temsilcisi Bayern Münih forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Eyüp Aydın için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Eyüp Aydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Bayern München AG ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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