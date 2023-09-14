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Real Madrid'de skandal! 3 akademi oyuncusuna cinsel içerikli video paylaşımı gözaltısı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Real Madrid'de skandal! 3 akademi oyuncusuna cinsel içerikli video paylaşımı gözaltısı

İspanyol ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen üç futbolcunun cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid altyapısındaki üç futbolcu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli videoyu dağıttıkları iddiasıyla İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.

Mağdurun annesi bildirdi

El Confidencial gazetesi reşit olmayan mağdurun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda polise durumu bildirmesinin ardından oyuncuların gözaltına alındığını okurlarıyla paylaştı.

Akademi oyuncuları, "cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri" gerekçesiyle sorgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı bilgiye sahip olduktan sonra uygun önlemlerin alınacağı kaydedildi.

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