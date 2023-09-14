Polis memuru, teknikeri öldürdü

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde bir polis memuru, lojmandan komşusu olan teknikeri çıkan tartışmada silahıyla vurarak öldürdü. İkili arasında husumet olduğu öğrenildi.Abone ol
Kayseri'de bir polis, husumetli komşusunu emniyet müdürlüğünde beylik tabancasıyla öldürdü.
Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı’ndaki Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nde meydana geldi.
Polis memuru Ş.K. ile aralarında husumet olan aynı lojmandan komşusu, emniyette görevli tekniker S.S. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Ş.K., beylik tabancası ile S.S.'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden S.S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
S.S.'nin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından Ş.K. gözaltına alındı.