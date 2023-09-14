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Antalya'daki iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu

Antalya'daki iğrenç olay! Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu

ANTALYA'da kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık K.Y, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Şu an 19 yaşında olan mağdur, 11 yaşından itibaren 3 yıl boyunca babasının cinsel istismarına maruz kaldığını öne sürerek şikayetçi olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmayı takip eden avukat da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtti.

Sanığın geçmiş yaşantısında da eski eşine cinsel istismarda bulunup evlendiğini öne süren avukat, "Sanık, baldızına da istismarda bulunan bir kişidir ve hapis cezası almıştır. Bakanlık olarak en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Mağdur psikolojik bir şiddete maruz kalmaktadır." ifadesini kullandı.

Suçsuz olduğunu savunan sanık K.Y, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık K.Y'ye "çocuğuna birden çok kez cinsel istismarda bulunma" suçundan 30 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasında indirime gitmedi.

Öte yandan mahkeme kararında sanığın "cinsel istismar" suçundan daha önce de 5 yıl 7 ay hapisle cezalandırıldığı belirtildi.

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