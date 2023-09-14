Reuters duyurdu: Ankara ve Moskova gaz merkezinde anlaşamadı

Reuters, Rusya'nın Ankara'da doğal gaz ticaret merkezi kurma planı ile ilgili bir habere imza attı. Haber ajansı, iki ülkenin "yönetim kimde olacak" anlaşmazlığı nedeniyle planın geciktiğini öne sürdü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye'nin başkenti Ankara’ya Türkiye’de bir doğal gaz ticaret merkezi kurmayı teklif etmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçti.

İngiliz Haber Ajansı Reuters’ta ise bugün konu ile ilgili olarak çarpıcı bir iddia yer aldı.

Sözcü'de yer alan habere göre; “Anlaşmazlıklar Rusya’nın Türkiye’deki gaz ticaret merkezi planlarını geciktiriyor” başlıklı haberde, merkezi yönetiminin hangi partide olacağı konusunda Moskova ile Ankara arasında yaşanan anlaşmazlıklar sebebiyle planın hayata geçmesinin geciktiği iddia edildi.

Gaz firması Gazprom’a yakın bir kaynağın da yönetim konularında bir anlaşmazlık var olduğunu kabul ettiği söylenilen haberde, Gazprom ve Türkiye Enerji Bakanlığı’nın sorulara resmi yanıt vermediği ifade edildi.

Haberde, Rusya’nın, Ukrayna savaşı sonrasında yaptırımlar nedeniyle Rus gazı alımlarını büyük oranda düşüren Avrupa ülkelerine Türkiye üzerinden satış yapmayı planladığı ifade edildi.

Rusya’nın mevcut durumda Karadeniz’deki Mavi Akım ve Türk Akım boru hatları üzerinden Türkiye’ye gaz tedarik ettiği, Türk Akım’dan gelen gazın bir bölümünün de Macaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Romanya ve Sırbistan dahil olmak üzere güney ve doğu Avrupa’ya ihraç edildi de haberde aktarıldı.

Bazı batılı başkentlerin ise, Rusya’nın Türkiye’de gaz merkezi kurma planı nedeniyle endişe ettiği de haberde kaydedildi.

Ağustos ayında Gazprom, Avrupa Birliği’ne Ukrayna ve TürkAkım üzerinden yaklaşık 2,84 milyar metreküp gaz tedarik etti; bunun 1,54 milyar metreküpü Türkiye üzerinden ve 1,3 milyar metreküpü Ukrayna üzerinden gönderildi.

Putin temmuz ayında gaz merkezinin hâlâ gündemde olduğunu ve Rusya’nın Türkiye’de gaz satışı için elektronik bir platform kurmak istediğini söylemişti.

Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu

4 Eylül’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Soçi’de yaptığı görüşmede Putin, Gazprom’un merkez için bir yol haritasını Türk enerji şirketi BOTAŞ’a sunduğunu duyurmuştu.

Putin’in “Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz.” ifadeleri gaz merkezinin inşasına yönelik sürecin hızlandığının sinyali olarak değerlendirilmişti.

Erdoğan ise Putin ile görüşmesinin ardından olası gaz merkezinin yapısına ilişkin “Türkiye’de kurulacak doğalgaz merkeziyle hem enerji nakil hem de fiyatlandırma konularında ilerleme sağlanacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.