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Erzurum'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp takla attı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erzurum'da kontrolden çıkan araç kaldırıma çarpıp takla attı!

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada sürücü hafif yaralandı.

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Saat 15.00 sıralarında Erzurum Kalesi’ne yakınlarında bulunan Hanım Hamamı Sokak’ta 25 ACB 682 plakalı aracın sürücüsü henüz sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç yolun kenarındaki kaldırıma çarparak bir anda ters döndü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan şoförün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Daha sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri, sürücüye yerinde yardım etti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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