Hareketsiz yaşam bel düzleşmesine neden olabiliyor!

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Sili, hareketsiz bir yaşamın bel düzleşmesine neden olabileceğini söyledi

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Medicana Sivas Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Sili, bel düzleşmesi hakkında önemli bilgiler verdi. Sili, sağlıklı insan omurgasında bel kemiğinin karın içerisine doğru bir yay çizdiğini söyleyerek, “Bu yay kişinin yük taşıması ve esnemesi bakımından önemli bir yapıdır. Bu yapıya 'bel çukuru ya da bel kavisi' adı verilir. Bel düzleşmesi omurgadaki bu kavisin kaybedilmesi ve dolayısıyla beldeki hareket mekaniğinin bozulmasıyla ilgili bir hastalıktır. Bel düzleşmesinin en sık nedeni, omurganın arkasında bulunan bel kaslarının zayıflaması ve omurganın esnekliğini kaybetmesidir. Omurganın esnekliğini kaybetmesiyle birlikte omurganın duruşu değişir. Kasların zayıflamasıyla oluşan beldeki düzleşme, bazen kalıcı hale gelebilir” dedi.

Kemik erimesi bel düzleşmesine neden olabiliyor

Sili, kemik erimesinin bel düzleşmesine neden olabildiğini ifade ederek, “Omurganın arkasında bulunan kasların zayıflamasının farklı nedenleri olabilir. Ancak en önemli nedenlerinden birisi hareketsiz bir yaşam tarzıdır. Özellikle uzun süre masa başında aynı pozisyonda çalışmak zorunda olanlar risk altındadır. Bununla birlikte; aşırı kilolu kişilerde de bel düzleşmesi yaşanabilmektedir. Kemik erimesi yani osteoporoz gelişen kişilerde bel düzleşmesi riski altındadır. Skolyoz ya da farklı omurga rahatsızlıkları bel düzleşmesi nedeni olabilmektedir. Bel düzleşmesinin en sık belirtisi ağrıdır. Ağrının oluşmasındaki sebep eklemlerin gerilmesi ve kas tendonlarının buna eşlik etmesidir. Bel düzleşmesinde yaşanan ağrılar ataklar şeklinde gelişebilir. Bazen yaşanan ağrı atakları keskin ve kitleyici tarzda olabilir. Yaşanan ağrılar nedeniyle hastanın duruşunda bozukluklar yaşanabilir. Ağrı kişinin yürümesine engel olacak şekilde şiddetli olabilir” diye konuştu.

“Hareketlenmekle oluşan enerji ve ısı bel düzleşmesi ağrısı azaltabilir”

Hareketlenmekle oluşan enerji ve ısının bel düzleşmesi ağrısı azaltabileceğine değinerek, “Hastanın duruşunun incelenmesi ve doktorun elle muayenesi sırasında kemik çıkıntılarının geriye doğru hissedilebilir bir durum alması önemli bir bulgudur. Doktor muayenesinin yanı sıra teşhisi netleştirmek için radyolojik görüntülemelerden yararlanılabilir. Bel düzleşmesinin teşhisinde Manyetik Rezonans (MR) en sık tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Bel düzleşmesi ağrısına iyi gelen birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. İlk akla gelen sağlıklı bir yatakta istirahattir. Egzersiz ve uygun hareketlerle bel kaslarının ısınması aynı gün içerisinde bile ağrıyı geçirebilir. Hareketlenmekle oluşan enerji ve ısı bel düzleşmesi ağrısı azaltabilir. Ağrı kesici ve kas gevşetici ilaç kullanımı da ağrı kontrolü bakımından önemlidir. Masaj ve manuel terapiler bel düzleşmesi ağrısı için kullanılabilen yöntemler arasındadır. Ancak bu uygulamaların etkileri genellikle geçici olmaktadır. Isı ve tens gibi fizyoterapi uygulamaları da bel düzleşmesi ağrısı için kullanılan tedavi yöntemleri arasındadır. Bel düzleşmesi ağrısı için bazen korse kullanımı faydalı olabilmektedir. Şiddetli vakalarda epidural enfeksiyonlar, omurgaya steroid enjeksiyonları ağrıya iyi gelebilmektedir” diye konuştu.

Bel düzleşmesindeki en son aşama kambur yapabilir

Bel düzleşmesinde bir sonraki aşamanın kamburluk olduğunu belirterek, “Bu konuda, 'Bel düzleşmesinin ileri aşaması nedir?' demek daha doğrudur. Bel düzleşmesinde bir sonraki aşama kamburluktur. Belde kamburluk lomber kifoz olarak da tanımlanır. Lomber kifoz önemli duruş bozukluklarına ve vücudun öne eğilmesine neden olan ciddi bir sağlık problemidir. Sagittal denge denilen vücudun ön - arka yük dağılımının ileri derecede bozulması ve öne eğik duruş durumudur. Bu son derece ağrılı ve rahatsız edici bir tablodur. Lomber düzleşmenin bir sonraki aşamasıdır” şeklinde konuştu.