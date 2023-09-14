Cinayet zanlısı 3 yıl sonra yakalandı ekipler evde hiç beklemedikleri görüntüyle karşılaştı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 3 yıl önce bir kişiyi araçtan silahla ateş ederek öldüren şüpheli, cinayet şube ekiplerinin adım adım takibiyle yakalandı. Şüphelinin yakalandığı evde çok sayıda silah ele geçirilirken, bir depoyu da silah imalathanesi olarak kullandığı ortaya çıktı.

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26 Temmuz 2020'de Darıca'da meydana gelen olayda, İlkay Kalay (30), bir araçtan silahla açılan ateş neticesinde başından ve göğsünden vurularak hayatını kaybetmişti. 3 yıl önce Kalay'ı öldüren cinayet zanlısı Abdullah Önder İzmit’in (32), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğince yapılan takip neticesinde, Körfez ilçesinde bulunan Şirinyalı'da ikamet ettiği tespit edildi.

Zanlının, Kirazlıyalı Mahallesi'ndeki bir depoyu silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlendi.

Kalay'ı öldürüp firar eden Abdullah Önder İzmit’in ve onunla birlikte hareket ettiği belirlenen Özbekistan uyruklu Nadire Rasulova (35) isimli kadın, Polis Özel Harekat destekli düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Silah deposu çıktı

İkamette, araçta ve depoda yapılan aramalarda AK47 uzun namlulu silah ve bu silaha ait 2 adet tam dolu şarjör, yine bu silaha ait 228 adet toplamda 288 adet AK47 mermisi, 570 fişek (tabanca ve uzun namlulu silahlara ait), 31 sürgüsüz tabanca, bin 43 adet değişik çaplarda silah namlusu, 87 adet farklı silahlara ait şarjör, 34 tabanca üst sürgüsü, çok miktarda muhtelif tabanca parçaları, tabanca ve uzun namlulu silahlara ait birçok aksesuar malzemesi (Dürbün, el kundağı, dipçik), silah imalatında ve namlu değişiminde kullanılan birçok torna ve montaj aletleri ele geçirildi. Öte yandan evde yapılan aramda 27.5 gram metanfetamin ve 3 pasaportun da ele geçirildiği kaydedildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Abdullah Önder İzmit, ‘kasten adam öldürme’, ‘silah imal ve ticareti’, ‘uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı’ suçlarından, Özbekistan uyruklu Nadire Rasulova, ‘silah imal ve ticareti’, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı’ ile ‘ resmi belgede sahtecilik’ suçlarından Körfez Adliyesine sevk edildi.