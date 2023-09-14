Önündeki kamyonu sollayacaktı! Sonu çok fena oldu

Aksaray’dan son gelen haber feci! Önündeki kamyonu sollamak isteyen otomobil ile karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, Murat Güçlüses (53) idaresindeki otomobil, önünde seyreden S.S. (63) yönetimindeki kamyonu sollamak isterken önce kamyona çarptı sonra da karşı yönden gelen İ.A. (68) idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada Murat Güçlüses ile otomobilde bulunan Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer otomobil sürücüsü İ.A. (68) ve araçta bulunan A.A. (53) hastaneye kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.