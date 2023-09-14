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Gaspçı karı- koca yabancı uyruklu şahısın silah zoruyla parasını çaldı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaspçı karı- koca yabancı uyruklu şahısın silah zoruyla parasını çaldı!

Samsun İlkadım'da Irak uyruklu bir şahısın parasını ve telefonunu silah zoruyla gasp eden karı-koca gözaltına alındı.

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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Khudhaır Z.S.A.D., 1'i Irak uyruklu 3 kişinin evine gelerek kendisini darp ederek ve kafasına silah kabzasıyla vurarak telefonunu ve 2 bin 500 TL parasının zorla aldıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili A.Ö. ve eşi Ç.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan karı-koca bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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