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Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

Ardahan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 57 paket doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı sigara ve içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığı önleme çerçevesinde çalışma başlatıldı. Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, 73 paket gümrük kaçağı sigara, 20 şişe içki ile 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olaya ilişkin şüpheli A.K. gözaltına alındı. Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı sigara, içki ve doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde kaçakçılığı önlemek için çalışma yaptı.

Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir adrese yönelik operasyonda, 73 paket gümrük kaçağı sigara, 20 şişe içki ile 57 paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli A.K. gözaltına alındı.

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