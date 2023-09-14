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Yoldan geçenlere saldırdı arabaları tekmeledi! O kadın hakkında karar verildi

Yoldan geçenlere saldırdı arabaları tekmeledi! O kadın hakkında karar verildi

Bağdat Caddesi'nde bir kadının, yoldan geçen kişilere saldırdığı ve caddedeki araçlara da tekme attığı ihbarı üzerine çalışma başlatılmıştı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdiği ve akli dengesi yerinde olmadığı belirlenen S.J'nin Esenyurt'ta gözaltına alındığı duyurulmuştu.

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Bağdat Caddesi'nde yoldan geçen kadınlara saldırmasına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer alan ve dün gözaltına alınan S.J'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe gönderildi. Büyükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli S.J'nin tutuklanmasına karar verdi.

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