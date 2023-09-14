Mahallede iki grubun kavgası kanlı bitti! Silahlar patladı 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te mahalle ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar patlarken 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Ramazan Ç. (60), Yusuf Ç. (21), Ramazan Ç. (55) ile Habip D. (44) yaralandı.

12 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Ç, Şanlıurfa'ya sevk edildi.