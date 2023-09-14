BIST 7.851
DOLAR 26,94
EURO 28,82
ALTIN 1.648,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mahallede iki grubun kavgası kanlı bitti! Silahlar patladı 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Mahallede iki grubun kavgası kanlı bitti! Silahlar patladı 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa Siverek'te mahalle ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahlar patlarken 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, Hacı Ömer Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada silahla ateş edilen Ramazan Ç. (60), Yusuf Ç. (21), Ramazan Ç. (55) ile Habip D. (44) yaralandı.

12 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Yusuf Ç, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye genelinde ağustos yağışları yüzde 60 azaldı!
Türkiye genelinde ağustos yağışları yüzde 60 azaldı!
"Okula gidiyorum" diyerek çıktı! Sercan nerede? Ailesi kahroldu
"Okula gidiyorum" diyerek çıktı! Sercan nerede? Ailesi kahroldu
Kayseri çemeni coğrafi işaretle tescillendi!
Kayseri çemeni coğrafi işaretle tescillendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Terörist müsveddesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki: Terörist müsveddesi
İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a tepki gösterdi!
İngiltere, Almanya ve Fransa, İran'a tepki gösterdi!
Fenerbahçe'den TBF'ye kural hatası başvurusu
Fenerbahçe'den TBF'ye kural hatası başvurusu
Darp edip sokak ortasında ölüme terk etmişlerdi! 5 kişi tutuklandı
Darp edip sokak ortasında ölüme terk etmişlerdi! 5 kişi tutuklandı
Trafiğe çıkan eşek faciaya yol açtı! Otomobil eşeğe çarptı
Trafiğe çıkan eşek faciaya yol açtı! Otomobil eşeğe çarptı
Kırtasiye seti dağıtım törenine katılan İmamoğlu ile minik öğrenci arasında gülümseten diyalog
Kırtasiye seti dağıtım törenine katılan İmamoğlu ile minik öğrenci arasında gülümseten diyalog
MHP'li İzzet Ulvi Yönter sert çıktı: Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır
MHP'li İzzet Ulvi Yönter sert çıktı: Şu anda Sezgin Tanrıkulu'nun yediği ekmek haramdır
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilişkin açıklama
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilişkin açıklama
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi