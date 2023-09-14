BIST 7.851
DOLAR 26,94
EURO 28,82
ALTIN 1.648,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ürettikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kilo 910 gram kubar esrar, bir kilo 521 gram skunk ile 510 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Abone ol

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli, Mut ve Tarsus ilçelerinde 3 şahsın uyuşturucu elde etmek amacıyla kenevir bitkisi ektiğini tespit eden ekipler, şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Düzenlenen 3 ayrı operasyon sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bir kilo 910 gram kubar esrar, bir kilo 521 gram skunk, 510 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi
Kocaeli'de acı kaza! Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosiklet sürücüsü can verdi
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Poşet çaylar tehlike saçıyor! Uzmanı uyardı: Sıcak suyla temas edince...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sezgin Tanrıkulu açıklaması! Soruşturma izni verildi
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Ataşehir'de yangın paniği! Alevler büyüdü başka binaya sıçradı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Muş'taki su kaynaklarına 3 milyon 500 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Balıkçılar yakalasa bile tüketiciler küçük balıkları almamalı!
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Okan Buruk'tan sözleşme yanıtı: Benim hayalim...
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Çanakkale'de köyde göçmen operasyonu! 14 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam
Emeklileri umutlandıran kulis! İyileştirme ara zam derken... Masada konuşulan rakam