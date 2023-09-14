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Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

Samsun'da AK Parti'nin 3 ilçe başkanı istifa etti

Samsun'da AK Parti Terme, Vezirköprü ve Ladik İlçe Başkanları sosyal medya hesaplarından istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden ilçe başkanlarının yerel seçimde belediye başkan aday adayı olması bekleniyor.

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Samsun'da AK Parti Terme İlçe Başkanı Mümin Osman Erhan ile AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarından ayrılık açıklaması yapan başkanlar, AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ve il, ilçe örgütlerine teşekkür etti.

İstifa eden ilçe başkanlarının yerel seçimde belediye başkan aday adayı olması bekleniyor.

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