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Antalya'da tur aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya'da tur aracıyla çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü!

Antalya Manavgat'da kontrolden çıkan tur arabası ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Kaza, Side Mahallesi Kemer Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Side istikametinden gelip, 1583 sokağa dönmekte olan Muammer Can Tekin’in kullandığı 07 BKV 230 plakalı motosiklet ile D-400 Karayolu istikametinden gelip Side istikametine gitmekte olan Uğur Aydın’ın kullandığı 07 AMC 424 plakalı tur aracı kavşakta çarpıştı.

Çarpışma sırasında tur minibüsünün camına başını çarparak camın kırılmasına neden olan motosiklet sürücüsü, başındaki kask sayesinde kazayı ucuz atlattı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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