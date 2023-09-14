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İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı! Ele geçirilenlere bakın...

İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı! Ele geçirilenlere bakın...

İSTANBUL'da farklı ilçelerde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda uzun namlulu tüfek, çok sayıda tabancanın yanı sıra 2 bin tabanca imal edecek silah gövdesi ve sürgüsü ile çok sayıda namlu ve tetik tertibatları ele geçirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Suç örgütlerine silah temin eden zanlıların deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, teknik ve fiziki takip yapan ekipler Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 bin silah imal edilebilecek malzeme, 2 uzun namlulu tüfek, 4 seri atış özelliğine sahip otomatik silah, 51 seri atış özelliğine sahip tabanca, kurusıkı silah ve çok sayıda mermi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin dolar ele geçirildi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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