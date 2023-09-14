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Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! Bonserviste fark iyice kapandı

Fenerbahçe'den 6 numara operasyonu! Bonserviste fark iyice kapandı

Fenerbahçe altı numara pozisyonuna transfer için çalışmasını hızlandırdı. Portekiz'in Braga takımında oynayan Libyalı yımdız Al-Musrati için bonservis konusunda fark iyice kapandı.

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Sarı-Lacivertliler’de transferin son günlerinde gündemin en başında altı numara transferi geliyor.

Sportif direktör Mario Branco'nun yönettiği operasyonda amaç altı numara transferiyle sezonu kapatmak. 

Fanatik gazetesinin haberine göre Sportif direktör Mario Branco, Libyalı yıldız için Portekiz’de Braga ile kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor.

Peşinatta orta yol bulunamadı 

Fenerbahçe, Al-Musrati’yi renklerine katmak için sonuna kadar bastırmaya kararlı. Ancak Portekiz ekibiyle peşinat konusunda henüz orta yol bulunamadı.

Fark kapandı ama

Sarı-Lacivertliler’de transferin son günlerinde gündemin 1 numarası Al-Musrati. Sportif direktör Mario Branco, Fenerbahçe ile Braga arasında bonservis bedeli üzerindeki görüşmelerde farkın iyice kapanmasının ardından Portekiz’e gitmişti. Branco buradan işi bitirip, Al-Musrati’yi de yanına alarak dönmenin planlarını yapıyordu. Ancak yaklaşık 40 gün içinde Malaga’ya 11 milyon 725 bin Euro ödemesi gereken Braga, bonservisin büyük bölümünü peşin alma konusunda diretiyor. Taraflar arasında görüşmelerin tıkandığı nokta da bu konu oldu.

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